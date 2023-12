Sting di nuovo alla Forte Arena. Dopo il grande successo del 2018, quando si esibì con Shaggy, l’ex leader dei Police torna a Santa Margherita di Pula in concerto.

L’artista, vincitore di 17 Grammy, si esibirà il 3 agosto 2024 nel “teatro sotto le stelle” di Santa Margherita di Pula con i successi più amati della sua grande carriera, sia come membro dei Police che come solista.

Classici senza tempo come “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breathe You Take”, “Message in a Bottle”, e tanto altro.

Biglietti in vendita da giovedì 7 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e nei canali di vendita di Box Office Sardegna.

