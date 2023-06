Anche dopo l’accoglienza un po’ altalenante ricevuta con l’ultima trilogia di Star Wars - che ha visto tuttavia, oltre alle sue criticità, un Adam Driver pienamente immerso nel ruolo di villain e il ritorno di alcune partecipazioni storiche con Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher - l’attrice Daisy Ridley, interprete protagonista della suddetta trilogia, sembrerebbe si appresti a riconfermare il suo ruolo in un prossimo film della saga.

Stando a quanto riscontrato durante la Star Wars Celebration, il nuovo progetto verrà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e sarà ambientato quindici anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX.

Non si è saputo molto altro nel corso dell’evento, ma un’indiscrezione ancor più interessante arriva invece da parte del noto insider @MyTimeToShineHello, secondo cui l’attore britannico Idris Elba - noto fra i tanti ruoli per quello dell’ispettore Luther ma anche per il personaggio di Bloodsport nel reboot cinematografico “The Suicide Squad: Missione Suicida” - sarebbe stato “preso in considerazione” per prestare le sue fattezze al nuovo cattivo della storia.

Ancora non è noto se siano partite le trattative con l’entourage che si occupa della star o se la casa di produzione LucasFilm abbia semplicemente manifestato interesse nei suoi confronti. Anche sugli aspetti centrali della trama si mantiene ancora la massima segretezza, ma per quanto è stato possibile scoprire sembrerebbe che stavolta Rey non sarà più un’apprendista, ma impersonerà le doti e il carattere di un potente maestro Jedi intenta a ripristinare l’Ordine, perché gli implacabili protettori della pace possano tornare a cooperare in tutta la galassia. Inoltre la presidente di LucasFilm Kathleen Kennedy ha parlato della nuova linea temporale in cui andrà ad inserirsi la pellicola, definendola con l’espressione “New Jedi Order”.

Sempre nel corso della Star Wars Celebration sono state confermate due nuove produzioni: un film ambientato nella linea temporale della “New Republic” a cura di Dave Filoni, produttore della serie televisiva “The Mandalorian”, e un nuovo progetto intitolato “Dawn of the Jedi” a cura del regista James Mangold, già famoso per il suo “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”, che narrerà la storia del primo Jedi e la scoperta della Forza.

Sul papabile ingaggio di Elba alcuni sedicenti fan hanno fatto percepire il proprio malcontento scatenando le polemiche sui social. Ancora una volta gli haters si sarebbero espressi in modo inopportuno e sterile, ritenendo la potenziale scelta dell’attore del tutto sbagliata e inneggiando perfino al “disastro annunciato”. Si tratta in fondo della solita sequela di commenti inopportuni, che non dovrebbero distrarre dall’attenzione verso i prossimi sviluppi della pellicola, men che meno far dubitare delle evidenti qualità di un professionista divenuto ormai di fama internazionale.

Giovanni Scanu

