“Tre anni fa mi è stato diagnosticato un cancro alla base della lingua”.

Lo rivela l’attore di origini italiane Stanley Tucci a “The Hollywood Reporter”.

“Speravo di non dovermi mai trovare a vivere una cosa del genere, perché la mia prima moglie è morta di cancro e vederla affrontare quei trattamenti è stato terribile”, ha spiegato l’interprete, due Golden Globe e una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista.

Pare che adesso sia guarito, ma solo dopo aver affrontato pesantissime sedute di radio e chemioterapia.

“Per sei mesi, mi sono nutrito con una sonda – le sue parole -. Non so nemmeno come abbia fatto a partecipare al diploma dei miei figli gemelli. Il cancro ti rende più fragile e timoroso. Al tempo stesso, però, porta via con sé tante paure. Si è meno pavidi, alla fine. Io mi sento più vecchio di quanto non mi sentissi prima di ammalarmi, ma ho ancora voglia di andare avanti, di fare cose”.

