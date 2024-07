Si può dire che il successo fuori dal comune dei film animati “Spider-Man: Into the Spiderverse” e “Spider-Man: Across the Spiderverse” abbia spianato la strada a Sony Pictures verso un futuro ancor più roseo. In compagnia delle varianti alternative dell’Uomo Ragno provenienti dai quattro angoli del multiverso, l’apprendista arrampicamuri Miles Morales compirà il suo destino di protettore mascherato affrontando le responsabilità che derivano dai suoi poteri e i pericoli di avversari pronti a tutto pur di ostacolarlo. Con un’accoglienza tanto positiva da esser reputata una delle migliori trasposizioni fumettistiche di tutti i tempi, e la conseguente vittoria agli Oscar nel 2019 per il miglior film d’animazione, la serie di lungometraggi vanta tra le sue fila anche Spider-Man Noir, l’Uomo Ragno stile anni trenta cui ha dato voce la star hollywoodiana Nicholas Cage.

L’universo fumettistico di Spider-Man Noir ha fatto la sua comparsa a partire dal 2009, nella categoria dei cosiddetti “Marvel Noir”. Ambientata tra le strade e gli edifici della Grande Mela nell’epoca della grande depressione, la collana ospita un Peter Parker differente che subisce il morso di un ragno nascosto dentro un antico artefatto. Dopo aver assistito alla visione di un Dio Ragno pronto a conferirgli straordinari poteri, il super eroe sceglie di far uso delle nuove abilità per combattere la malavita della metropoli. L’accalorato consenso del pubblico ha convinto Amazon Prime Video ad acquisire i diritti del franchise per realizzare una serie live action liberamente ispirata: “Spider-Man Noir” vedrà un vigilante di mezza età aggirarsi tra le vie di una suggestiva e ancora inesplorata New York.

Stando a quanto trapelato lo scorso febbraio da Variety, la serie sarà ambientata nell’universo di origine del supereroe, e - con grande sorpresa - non vedrà Peter Parker come protagonista. Nato dal contributo dello sceneggiatore e produttore esecutivo Oren Uziel insieme ai co-produttori Phil Lord e Christopher Miller, lo show accoglierà Nicholas Cage in veste di attore principale. In base all’annuncio dello scorso maggio rilasciato da Vernon Sanders, responsabile dei contenuti di Amazon MGM Studios, scopriamo le grandi aspettative riposte nel progetto: “Espandere l'universo Marvel con Spider-Man Noir è un'opportunità unica e speciale e siamo onorati di portare questa serie ai nostri clienti Prime Video. Il talentuosissimo Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e i produttori Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l'incredibile team di Sony sono impegnati ad espandere questo franchise nel modo più originale possibile”.

Dalla breve sinossi ufficiale possiamo invece cogliere i primi dettagli della trama: “Noir racconterà la storia di un investigatore privato invecchiato e sfortunato nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”. Le più recenti indiscrezioni svelano qualche anticipazione sul cast: stando all’insider Daniel Ritchman, l’attore irlandese Brendan Gleeson ricoprirà il ruolo di villain, al momento noto semplicemente come “Il Mostro”. Al suo fianco troveremo la star di ”New Girl” Lamorne Morris nel ruolo del giornalista Robbie Robertson, uno dei capi di Peter Parker alla redazione del Daily Bugle. Entrando nello specifico, l’attore ha descritto il suo personaggio coi seguenti termini: “motivato, laborioso e che non accetta un no come risposta. È un giornalista scrupoloso che cerca di farcela con le problematiche che gli si parano davanti in quanto professionista di colore nella New York degli anni Trenta. Si occupa delle storie più rischiose che nessun altro toccherebbe per attirare l'attenzione e ottenere uno stipendio. È disposto a fare tutto ciò che è necessario per la sua carriera”.

