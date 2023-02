Già molto apprezzata come interprete per la sua prolifica attività sul grande schermo, Kira Sedgwick ha saputo affermarsi più recentemente anche in qualità di regista nelle serie televisive e torna nuovamente a dirigere la macchina da presa - questa volta girando un lungometraggio - col dramedy familiare dal titolo “Space Oddity”, di cui è già possibile visionare il trailer in streaming.

Presentato in anteprima a giugno al Tribeca Film Festival, il film conterà fra gli interpreti Kyle Allen (West side story), Simon Helberg (A serious man), Madeline Brewer (The handmaid’s tale), Alexandra Shipp (Tick, tick…boom!) e anche il marito Kevin Bacon (Footloose).

Trattasi di un racconto che pone l’accento sui legami umani, specie su quelli imprevedibili: Alex è deciso a dare un taglio alla sua vita terrestre, che sente dura e opprimente, e vuole farlo organizzando un viaggio di sola andata per Marte. Ma l’incontro inaspettato con una ragazza e l’inizio di una storia d’amore porrà in seria discussione la realizzazione di un sogno tanto ambito in virtù dei propri sentimenti.

In un’intervista a People, la regista dichiara che, riflettendo sugli aspetti della vita da tenere in maggior conto, non può esimersi dal far riferimento ai legami umani. Molto spesso infatti, per quanto sa essere dura, la vita costringe a bruschi distacchi quasi fosse possibile abbandonare il pianeta e approdare su Marte. A questo proposito “Space Oddity” cerca di tracciare una via da percorrere per tornare a casa «attraverso il cuore, la speranza e l’umanità come luci guida».

Siamo ancora in attesa di ulteriori dettagli sulla data d’uscita del titolo e sulla sua distribuzione, non è ancora stato chiarito infatti se l’uscita avverrà nelle sale o su piattaforma streaming.

Giovanni Scanu

