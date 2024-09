«In occasione del suo compleanno, desidero farle pervenire gli auguri più sentiti, uniti al ringraziamento della Repubblica per la sua straordinaria carriera di interprete cinematografica, contrassegnata dall'attribuzione di numerosi e prestigiosissimi riconoscimenti nazionali e internazionali. La sua eleganza, il suo fascino, la sua inimitabile recitazione hanno caratterizzato un gran numero di film italiani e stranieri, che hanno contribuito alla storia migliore del cinema, rendendola immagine della bellezza e dell'arte italiane nel mondo». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il suo messaggio di auguri a Sophia Loren, la regina delle attrici italiane, che oggi spegne 90 candeline sulla torta.

Grandi le celebrazioni a Roma per il traguardo raggiunto dalla diva premio Oscar, che verrà prima insignita di uno speciale riconoscimento alla carriera dal Ministero della Cultura e da Cinecittà, per poi essere protagonista – con un abito creato per lei dall’amico Giorgio Arman – di una blindatissima festa con un brindisi al tramonto con 150 invitati tra amici e colleghi d'eccezione giunti da tutto il mondo sulla terrazza dell'hotel Anantara Palazzo Naiadi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata