Per chi lo conosce da sempre nella serie videoludica targata SEGA come per chi ha imparato ad apprezzarlo per la prima volta coi film d’animazione, il porcospino blu “Sonic the Hedgehog”, esploso di notorietà negli anni novanta diventando una delle più famose icone nel mondo dei videogiochi, è pronto a tornare sul grande schermo con “Sonic 3”, terzo episodio di un filone cinematografico che ha saputo convincere tanto il pubblico casual quanto i cultori più affezionati del gioco originale.

Il primo “Sonic - Il film” ha segnato nel 2020 il primato di miglior debutto al cinema per un film tratto da un videogioco, con l’incasso complessivo di 320 milioni di dollari che ha sancito il secondo miglior incasso globale dell’anno. Non meno impatto ha avuto “Sonic 2 - Il film” che nel 2022 si guadagna il maggior incasso negli Stati Uniti per un film della stessa categoria, riscuotendo giudizi da parte della critica ancor più soddisfacenti grazie anche alla comparsa per la prima volta di alcuni personaggi storici del franchise.

Oltre ad aver riportato su schermo il carisma tipico del protagonista e le sue incredibili evoluzioni a tutta velocità, i due appuntamenti cinematografici hanno suscitato attenzione anche per il personaggio del perfido Dottor Robotnik interpretato da Jim Carrey, da sempre la prima scelta quando si tratta di impersonare un ruolo che necessita di una forte caratterizzazione, esilarante e folle al tempo stesso. Per chi non lo conoscesse, Robotnik è un geniale scienziato esperto di robotica che intende conquistare il mondo col suo esercito di droni.

Scopriamo ora, stando a quanto riferito da Variety, che l’attore americano è stato riconfermato anche per “Sonic 3”. Sebbene nel finale di “Sonic 2” il personaggio finisca vittima di un incidente fatale si svela infatti nella scena post-credits che il suo corpo non viene ritrovato, spianando così la strada allo sviluppo di un potenziale seguito. La notizia colpisce ancor di più considerando che in passato l’attore affermò di voler abbandonare le scene dopo l’uscita di “Sonic 2”.

Come riportato da Newsweek, le sue ultime dichiarazioni sulla questione risalgono a due anni fa, durante una conversazione con Kit Hoover di Access Hollywood: «Beh, ho intenzione di ritirarmi. Sono abbastanza serio. Ma dipende, sai, dipende se gli angeli mi porteranno una di quelle sceneggiature scritte in inchiostro dorato, che mi dice che quest'opera sarà davvero importante e che le persone dovrebbero vederla, allora potrei... Potrei continuare per un po', ma per ora mi prendo una pausa».

La notizia del ritorno della star, due volte premiata ai Golden Globe per “The Truman Show” e “Man on the moon” ma anche ricordata per essere uno dei più grandi talenti comici nella storia del cinema, farà certamente felice la lunga schiera di fan che lo supportano fin dagli inizi della carriera. Per ciò che riguarda invece le new entry, il sito IGN ha annunciato che l’attrice Krystein Ritter, vista anche nella serie televisiva Marvel “Jessica Jones”, entrerà a far parte del cast e da quanto ulteriormente trapelato dovrebbe interpretare il personaggio di Rouge the Bat. Insieme a lei ci saranno anche Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández e Jorma Taccone.

Diretto da Jeff Fowler, il film è atteso nei cinema americani il 20 dicembre 2024, un’uscita tutto sommato non troppo distate considerando gli inevitabili ritardi dovuti allo sciopero di attori e sceneggiatori che anche questa produzione ha dovuto subire.

© Riproduzione riservata