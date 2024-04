Simona Ventura ancora con il volto semi paralizzato. E questa volta ha deciso di non condurre “Citofonare Rai 2”, è tornata in studio solo per salutare il suo pubblico.

«L’ho fatto, ci ho provato, però ora sento di dover riposare Paola, so che farai benissimo anche senza di me. Quindi buon lavoro e ci rivediamo domenica prossima», ha detto a Paola Perego.

Già la settimana scorsa si è mostrata, parole sue, con «mezza faccia bloccata». «Non è niente di che, è il freddo», aveva precisato, dicendo che avrebbe avuto bisogno di riposo e cure. Sette giorni evidentemente non sono bastati, così è tornata in studio solo pochi secondi per rassicurare il pubblico.

(Unioneonline/L)

