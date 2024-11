Si ferma, sul palco di Sanremo Giovani, la bella avventura di Angie. Angelica Paola Ibba, 23enne di Uta, non ha superato il turno nel talent in onda su Rai2 e condotto da Alessandro Cattelan.

«Eccoci. La mia avventura a Sanremo Giovani si conclude qui», ha commentato a caldo Angie sui social. «In queste settimane la domanda più frequente è stata: “Cosa ti aspetti da Sanremo Giovani?”. La mia risposta era sempre la stessa: “Non ho aspettative sulla gara, il mio obbiettivo è scendere dal palco fiera di me stessa perché avrò dato il 100 per cento indipendentemente dall’esito della sfida”. Posso dire che il mio obbiettivo l’ho raggiunto. Sono stata me stessa e sono fiera di me per questo. Non è finita qui».

(Unioneonline)

