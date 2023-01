Sono ventotto quest’anno le canzoni che si sfideranno sul palco di Sanremo, tre in più del 2022 quando a dirla tutta sembravano già tante. Ma Amadeus, che in questa 73esima edizione del Festival (in onda dal 7 all’11 febbraio) ha chiamato a sé ben sei proposte di Sanremo giovani, non ha voluto per niente al mondo “compensare” riducendo i big.

«Come avrei potuto? Non ce l’ho fatta», rivela ai giornalisti invitati all’annuale appuntamento con i preascolti dei brani negli studi Rai di via Mecenate a Milano (e in collegamento con Roma). Insomma tra la gara e un infinito elenco (non ancora chiuso) di ospiti e co-conduttori si andrà per le lunghe anche quest’anno, ma Amadeus ne è certo: «Il pubblico apprezza le serate fiume, lo dicono le curve e i dati».

Tornando all'aspetto musicale, il menu ha tanti piatti ma (almeno a un primo ascolto) sembra avere tutto o quasi lo stesso sapore. Prevalgono le canzoni d’amore, celebrato in tutte le sue sfaccettature (anche dichiaratamente Lgbtq), ma spunta qua e là qualche pezzo più ballabile e ritmato. «Non ho un filone studiato – rivela Amadeus – mi fido molto, nell’immediatezza, del mio sentimento e del mio orecchio».

Ma vediamo i brani, uno per uno.

Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato

La lettera che un figlio scrive al padre per mettere da parte rancori e incomprensioni. Da Gianluca ci aspettavamo qualcosa di meno lacrimoso e più rock. Voto: 6,5

Colapesce e Dimartino – Splash

Le sonorità sono anni Settanta, il testo “munchiano” («Preferisco il rumore delle metro affollate a quelle del mare»), il finale («Splash») quasi spaventoso, la sfida di eguagliare il successo di “Musica leggerissima” ardua. Ma un attimo: e se non fosse quello il loro obiettivo? Voto 7

Articolo 31 – Un bel viaggio

Resterà deluso chi sognava un debutto da spaccare l’Ariston. Il rap non è d’oro e anni Novanta, ma quello rimasticato del terzo millennio, inutilmente nostalgico e autocelebrativo, insopportabilmente cantilenante. Voto 6

gIANMARIA – Mostro

Bel pop melodico che non annoia e potrebbe far cambiare idea anche agli scettici dei talent. Voto 8

Anna Oxa – Sali

Un inno all’ascensione e alla purificazione dai mali del mondo. Decisamente pretenziosa, d’altronde a Oxa non mancano tendenze da yogi. Voto 5,5

Mr Rain – Supereroi

Il tema, la depressione, è attuale e importante. Il brano, ahinoi, non ha spessore. Voto 6,5

Rosa Chemical – Made in Italy

Si balla, si ansima e si provoca: «Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è». Achille Lauro, a questo giro non ci mancherai. Voto 8,5

Giorgia – Parole dette male

L’aspettativa era alta ma questa canzone fa troppo comfort zone e sa tanto di occasione persa. Però, che classe. Voto 6

LDA – Se poi domani

Noiosetta celebrazione di un amore alla Sandy e Danny: «Mi manca disegnare con lei sulla spiaggia due iniziali in un cuore di sabbia». Voto 4

Lazza – Cenere

Tra produzione e arrangiamento, livelli di elettronica indiscutibilmente alti. Non c’è niente da fare: Dardust non ne sbaglia una. Voto 8,5

Ariete – Mare di guai

Un altro amore finito, ma questo – dichiaratamente Lgbt – è tutt’altro che banale. La mano di Calcutta si sente e tanto. Voto 7,5

Sethu – Cause perse

Ritmi che si rincorrono, ritornello che si appiccica in testa. Non ha tante pretese ma è una piacevole scoperta. Voto 6,5

Tananai – Tango

L’anno scorso si è fatto amare con quel suo modo di prendersi in giro, stavolta ci propina una canzone con synth e archi da ancien regime. Vuole evitare l’ultimo posto? Ci riuscirà. Voto 5,5

Levante – Vivo

Lunare e lunatica come solo lei sa essere, racconta la depressione post-parto. Fedele a se stessa, forse troppo. Voto 7

Leo Gassman – Terzo cuore

Tra le più orecchiabili e incisive. Bravi Leo e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleare) co-autore del pezzo. Voto 8.

Modà – Lasciami

Anche qui si parla di depressione ma il brano non lascia nulla. Dieci anni fa un gradino del podio sarebbe stato certamente il loro, oggi fanno troppo… Modà. Voto 5,5

Mengoni – Due vite

C’è tutto: il lento, il ritmo, il pop. Un vero fuoriclasse. Candidata alla vittoria, su questo non ci piove. Voto 8.

Shari – Egoista

Il nuovo prodotto della scuderia Salmo, che firma un pezzo raffinato con Luciano Fenudi e Riccardo Puddu. Poco rap, ma Shari rende tutto molto interessante. Voto 8

Paola & Chiara – Furore

Viaggiano con una capsula del tempo e ci portano le migliori sonorità disco di vent’anni fa. Ficcanti. Voto 8,5.

Cugini di campagna – Lettera 22

Forse la più riuscita operazione “svecchiamento” degli ultimi anni a Sanremo. Il talento visionario e futuristico della Rappresentante di Lista abbinato alle iconiche voci cristalline di Anima mia. Voto 8.

Olly – Polvere

Molto tunz-tunz e piuttosto ripetitiva. Ma tra i giovani non è il peggiore. Voto 6,5

Ultimo – Alba

Solito piano e voce ma il talento nella scrittura è innegabile e il crescendo funziona. Qua si vola, o meglio si torna, sul podio. Voto 7,5

Madame – Il bene nel male

Ecco spiegato perché, dopo la polemica dell’indagine sui vaccini, non se la vogliono far scappare. Il pezzo è tra i più forti, all’Eurovision farebbe un figurone. Voto 9.

Will – Stupido

Prodottino che farà strappare i capelli ai giovanissimi. Dimenticabile per chiunque abbia più di vent’anni. Voto 5,5

Mara Sattei – Duemilaminuti

A quanto si narra è stato Damiano dei Maneskin a contattarla: “Ho un brano per la tua vocalità”. La produzione del fratello thasup fa il resto. Raffinata ma un tantino vintage per i nostri gusti. Voto 7

Colla zio – Non mi va

Leggeri e divertenti. In altre edizioni i rivali si sprecavano. In questa, manco mezzo. Voto 7

Coma_cose – L’addio

Portando alta la bandiera dell’indie, dopo le “fiamme negli occhi” ci rivelano i retroscena di quello che stava per diventare un addio. Il loro. Voto 8,5.

Elodie – Due

Una sicura hit, ormai Elodie la sua strada l’ha trovata. Voto 7,5.

© Riproduzione riservata