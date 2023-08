Salmo ha annullato i concerti del tour estivo per motivi di salute.

Dopo un mese fisicamente provante, il rapper sardo ha deciso di fermarmi per riprendersi.

L’annuncio lo ha dato con un post su Instagram che ha preoccupato non poco i suoi fan.

«Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red Valley dovevo fare solo un deejay set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3.30. Ve lo dovevo! Ma ora ho un serio problema alla gola. Ho avuto anche un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi».

L'annuncio su Instagram

Proprio lo show con cui ha chiuso il Red Valley di Olbia, a casa sua, sarà l’ultimo di questa estate di Salmo. Che già ha annullato l’indomani il concerto a Gallipoli. E ora Vivo Concerti, l’agenzia che cura il suo booking, ha fatto sapere che il rapper salterà gli appuntamenti previsti il 21 agosto a Follonica, il 23 a Rom,ano d’Ezzellino, il 25 a San Benedetto del Tronto, il 27 ad Acri, il 31 a Palermo e il 2 settembre a Catania.

