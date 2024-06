L'attesa è finita, è partito a Milano Hellraisers, il tour di Salmo e Noyz Narcos, che li vede protagonisti dell'estate live italiana.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, si è aperta ieri sera a Fiera Milano Live e la seconda data evento d'apertura sarà il 21 giugno al Rock In Roma, per svelare live anche i brani del loro joint album disco di platino "Cvlt" e della repack "Cvlt - Hellraisers", uscita lo scorso 17 maggio.

In Hellraisers i due artisti, pilastri della scena rap, oltre a presentare per la prima volta dal vivo i brani di "Cvlt" e della repack "Cvlt - Hellraisers", propongono anche i loro più grandi successi, che si alternano in una scaletta mozzafiato.

Lo show riprende l'immaginario del joint album, a partire dalla scenografia che conduce lo spettatore in una storia con diverse sorprese, grazie a un mix tra tecnologia e props scenografiche, dove sono ripresi molti riferimenti tratti da Cvlt. Salmo & Noyz si esibiscono su un palco dove gli oggetti di scena costruiti a mano, come tombe, lampioni desolati e panchine abbandonate, fanno da base allo schermo sullo sfondo - separato solo da un lugubre cancello - in cui si staglia la casa, ormai diventata iconica per i fan. L'ambientazione, con il calar del sole e lo scorrere del concerto, si fa sempre più lugubre, mentre nei due schermi laterali si alternano immagini in presa diretta del pubblico e degli artisti. Questa parte visiva - a cura di Andrea Folino - accompagna la performance dall'inizio alla fine, amplificando la musica e permettendo al pubblico di immergersi totalmente nello show.

Hellraisers, che sarà il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia, prosegue poi nei festival estivi: il 26 giugno al Flowers Festival di Torino, il 27 giugno al Sherwood Festival di Padova, il 29 giugno al Locus Festival di Bari, il 3 e 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, il 6 luglio all'Umbria che Spacca di Perugia, il 12 luglio al Wave Summer Music 2024 di Catania, il 13 luglio al Green Pop Palermo Fest, il 18 luglio al Lucca Summer Festival, il 20 luglio al No Sound Fest di Servigliano (FM), il 21 luglio al Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 3 agosto all'Oversound Music Festival di Paestum (SA), il 9 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE).

I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.

