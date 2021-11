Un viaggio lungo cento anni. Proprio nel 1921 usciva infatti "Sea and Sardinia", uno dei più noti libri di viaggi nel mar Mediterraneo e opera dello scrittore inglese David Herbert Lawrence, autore anche di vari capolavori della letteratura inglese tra cui L'Amante di Lady Chatterley.

A distanza di cento anni un film celebra il viaggio dello scrittore, ripercorrendone il cammino. Si tratta di "Return to sea and Sardinia", del regista Daniele Marzeddu.

"Nel 2018 io e la mia compagna siamo partiti sulle orme di Lawrence nelle East Midlands, dove abitiamo”, racconta il regista, “abbiamo voluto creare ponti culturali tra la Gran Bretagna e altri territori di là dal mare”. Marzeddu, 43 anni, condivide un destino con Lawrence: “sono legato a tre isole perché abito in Inghilterra, ho vissuto in Sicilia, e le mie origini sono sarde. Mio nonno era di Santu Lussurgiu”. Il film ha ottenuto il sostegno della Sardegna Film Commission – Fondo Location Scouting, e il supporto della Società Umanitaria Cineteca Sarda, ed è prodotto dall’associazione culturale The Visual Guys.

Nel film il regista ripercorre il cammino di Lawrence e visita varie località della Sicilia tra cui Taormina, dove Lawrence abitò, e in Sardegna viaggia lungo il percorso del Trenino Verde. Inoltre sono stati inclusi numerosi filmati di famiglie risalenti agli anni 20 del '900 e conservati dalla Cineteca Sarda.

Il film sarà presto disponibile online, ed è stato presentato lo scorso weekend dopo un convegno all'Università di Cagliari con i maggiori esperti dell'opera di Lawrence.

