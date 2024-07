Lo show di Renato Zero ieri sera alla Forte Arena, a Santa Margherita di Pula.

Oltre 4mila persone hanno applaudito l’artista romano che ha proposto vecchi e nuovi successi della sua intensa carriera musicale.

È stato il racconto di una vita vissuta sempre con senso di libertà, da anticipatore di mode e di nuove stagioni. Da “La favola mia” sino a “Spiagge”, “Amico”, “Mai più soli”, “Mi vendo”, “Triangolo”. Rivoluzionario in anni in cui non era facile per gli artisti andare controcorrente.

Accompagnato da un’ottima band, in una scenografia di grande impatto, ha dato vita a tre ore di concerto a ritmi serrati con brevi intermezzi di dialogo con il pubblico.

«Sono arrivato in un paradiso, la Sardegna mi ha accolto con grande calore. La musica per me è un fatto vitale. Non mi annoio mai».

Prima di cantare “Amico”, il ricordo di Marco Guastella, il giovane siciliano morto, in sella alla sua moto, nell’incidente avvenuto giovedì sulla statale 195. Lavorava al Forte Village e amava l’arte.

Renato Zero, con la forza dei suoi 73 anni, è pronto, nella replica di sabato 20 luglio sempre alle 21, a trasmettere ancora una volta energia ed entusiasmo ai suoi “sorcini”.

© Riproduzione riservata