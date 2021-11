Prima giornata legata al concorso per cortometraggi “Tre minuti di celebrità a Cagliari” tutta dedicata ad Alberto Sordi: oggi alle 17 nel multisala Uci Cinemas (piazza L’Unione Sarda) fa tappa la nuova iniziativa legata alla quindicesima edizione del Premio Alziator. Con Luca Verdone, Giorgio Gobbi, Demo Mura, Giuseppe Ammendola, il conte Luigi Donà dalle Rose e Renato Rundeddu, tutti legati all’indimenticato attore, entra nel vivo la sezione cinema voluta dal patron Maurizio Porcelli.

Gli ospiti

Stasera si comincia con Luca Verdone, regista e sceneggiatore che da anni sta portando avanti un lavoro di studio e di ricerca sull’Albertone nazionale attraverso la Fondazione Museo Alberto Sordi di cui è il consulente scientifico e che, con il fratello Carlo, ha realizzato il docufilm “Alberto il Grande” in cui la vita e la carriera di Sordi è ricostruita attraverso il racconto di amici e colleghi. All’omaggio di questa sera non poteva mancare Giorgio Gobbi, attore romano che con Sordi ha girato uno dei capisaldi della sua filmografia “Il Marchese del Grillo”, nei panni dell’aiutante Ricciotto, e ha partecipato anche a “Il tassinaro”. Arriveranno anche il regista Pino Ammendola e l’attore Pietro Bontempo, mentre Demo Mura, altro ospite della serata, proporrà dei camei tra i più celebrati di Sordi. All’arte canora di Renato Rundeddu sarà invece assegnato il compito di interpretare “E và …E và” che fece capolino a Sanremo nel 1981 con un Alberto Sordi in veste di cantautore. A raccontare gli aneddoti legati alla Sardegna ci sarà il conte Luigi Donà dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, che celebrò Alberto Sordi con un premio speciale alla carriera dopo il film “Incontri proibiti”, l’ultima pellicola che il grande attore regalò alla storia del cinema italiano. Nel 1998, il riconoscimento fu consegnato a Sordi, presente all’evento con Valeria Marini protagonista femminile, in una storica serata all’anfiteatro Mario Ceroli.

Il concorso

I partecipanti hanno tempo fino al 6 dicembre per presentare in forma di cortometraggio (inviandolo alla mail fondazionealziator@gmail.com) la città amata e decantata da Alziator nei suoi lavori, secondo il regolamento stabilito dalla Fondazione Francesco Alziator. I vincitori saranno scelti dalla giuria presieduta dal regista Peter Marcias e verranno premiati durante la seconda serata, in programma il 10 dicembre al THotel di Cagliari, alla quale prenderà parte Carlo Vanzina che presenterà il suo libro “Mio fratello Carlo” (HarperCollins) che racconta oltre 50 anni di carriera dei fratelli del cinema italiano.

