Cambio alla conduzione dell’Isola dei Famosi: sarà Vladimir Luxuria al timone della prossima edizione del reality, che dice dunque addio ad Ilary Blasi. Ad annunciarlo questa mattina Pier Silvio Berlusconi in un incontro con i giornalisti a Cologno Monzese.

«Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset», ha quindi spiegato. E quanto a Bonolis ha parlato di un «rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni». «Ci siamo visti anche ultimamente – ha ancora precisato Berlusconi – : il contratto ha una scadenza naturale, ma ci sarà l'anno prossimo un'altra edizione di Avanti un Altro. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo».

E a chi gli chiede di una sua eventuale discesa in politica chiarisce: «La mia posizione non è cambiata». «Penso e spero che Forza Italia - ha spiegato l'ad e vicepresidente Mediaset – possa fare un buon lavoro, Tajani è la persona giusta». Quella di Tajani «è una leadership basata su una qualità per me fondamentale che è la serietà», ha aggiunto.

Per Pier Silvio «non si tratta di sostituire la leadership di papà che è impossibile ma di creare le condizioni per una squadra di persone che porti avanti ciò che papà ha creato». A suo avviso, «questa squadra va arricchita con presenze giovani che possano avere una crescita».

