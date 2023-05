«Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare».

Lo ha scritto l’influencer e showgirl Paola Caruso sul suo profilo Instagram dopo che suo figlio è stato operato al Gaslini di Genova. Il piccolo, a seguito dell’iniezione di un farmaco (poi rivelatosi non adatto ai bambini) aveva perso l’uso della gamba.

La mamma, che ora sorride, ha condiviso con i suoi follower uno scatto “di famiglia” che la immortala in macchina, insieme a Michele. La Caruso – qualche mese fa, ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin – aveva raccontato quanto successo al figlio. Mentre si trovavano in vacanza in Egitto «Michele aveva iniziato a sentirsi male, con la febbre che non passava». Così è stato chiamato un medico che ha proposto di intervenire con una puntura. «Io non ero d’accordo», le parole della donna, visibilmente emozionata. Ma poi la scelta di procedere ha preso il sopravvento. «Poco dopo non riusciva più a camminare, si è scoperto che il farmaco era tossico e gli aveva danneggiato il nervo sciatico».

Da lì la corsa verso casa, in Italia, per il ricovero. «Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia, forza amore mio sei più forte anche di me», recita il post che già conta decine di migliaia di reaction.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata