Mille biglietti in meno di 24 ore dall’apertura della prevendita. Sono i numeri record registrati al botteghino dopo l’annuncio del concerto degli Europe a Cagliari. La band svedese, celebre negli anni Ottanta e mai dimenticata dal pubblico, è attesa alla Fiera il 14 giugno.

La data di Cagliari, inserita all’interno del loro tour mondiale, parte con il piede giusto. Tante le persone che hanno deciso di trascorrere una serata tra le canzoni che hanno segnato più generazioni e il sound rock.

Ma quello di Cagliari non si preannuncia un concerto per soli nostalgici. Gli Europe, forti di un successo planetario che li ha visti protagonisti assoluti della scena musicale rock e hard-rock del secolo scorso, non ha mai smesso di produrre dischi - ben 11 quelli in studio, l’ultimo dei quali “Walk The Earth” uscito nel 2017 - e di girare il mondo con dei tour da tutto esaurito.

