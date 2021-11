“E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti".

Francesca Michielin riaccende il dibattito sulla tampon tax e solleva una valanga di polemiche, anche da parte delle donne.

“In media mi servono tre pacchi di assorbenti”, scrive la cantante su Twitter: “Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?”.

La tassa sugli assorbenti di recente è stata abbassata dal 22 al 10% ma è comunque ancora troppo alta considerando che si tratta di beni di prima necessità e non certo di beni di lusso. Una questione su cui apparentemente c’è poco da discutere, e invece tra le diverse voci favorevoli ci sono anche molti utenti (tra cui anche molte donne) che le suggeriscono di passare ad assorbenti più economici o coppette mestruali.

Ma la cantante, con grande pazienza, prima invita a non dirle “usa la coppetta” o altro perché “io mi trovo bene solo così, my body my choice”. Poi si arrende: “Non ho parole. Anziché aprire un dibattito sulla tassazione sugli assorbenti, sul fatto che non sono un lusso, mi devo ritrovare a leggere consigli su quali assorbenti usare. Non scelgo io che flusso avere ognunə deve sentirsi a proprio agio, beccarmi la paternale anche no”.

