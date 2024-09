Appassionato di musica italiana, David Byrne, ex leader dei Talking Heads (inseriti nella Rock and Roll Hall Fame) ha pubblicato su Spotify “Italy Sing” una playlist di 40 canzoni italiane che apprezza particolarmente. Il cantautore e produttore americano di origine scozzese che ha vinto Oscar, Grammy e Golden Globe, la introduce così: “Ricordate quando la pandemia ci costringeva a rimanere chiusi in casa e in Italia le persone si affacciavano alla finestra e cantavano tutte assieme?”.

Se non è certo una sorpresa trovare Fabrizio De André (6 brani), Carmen Consoli (5), Paolo Conte, Franco Battiato, Domenico Modugno e Chiara Civello, lo è quella di alcuni brani popolari in rappresentanza di alcune regioni. Ebbene, la Sardegna è presente addirittura con due brani grazie a Marisa Sannia.

Della cantante iglesiente, scomparsa nel 2008, sono state scelte due perle dell'album “Nanas e Janas”: “Chie so” e “Cando”, poetiche canzoni cantate con la ammaliante voce di Marisa Sannia. Pubblicato nel 2003 l'album è stato scritto e musicato con l’aiuto del chitarrista Marco Piras (Bertas) anche per gli arrangiamenti.

