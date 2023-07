Un racconto choc quello che Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, ha affidato ai social.

Su Instagram la 34enne, che è mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i due bambini nati proprio dalla storia d'amore con il cantante durata oltre dieci anni, ha raccontato di aver scoperto un anno fa di essere stata colpita da un tumore e ha ringraziato tutte le persone che, dopo averlo saputo, le sono state vicine.

«Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro», le sue parole. Che aprono un racconto di difficoltà ma anche di rinascita: «È stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme», spiega ancora la 34enne.

«Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia – aggiunge – un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento».

Quindi il ringraziamento «alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita», che l’hanno aiutata ad uscirne «molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità». E l’invito ai fan a fare prevenzione: «Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata