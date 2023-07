Lutto per Robert De Niro.

Il nipote, Leandro De Niro Rodriguez, è morto all’età di 19 anni in circostanze che non sono state rese note dalla famiglia.

Il giovane, aspirante attore e regista (era comparso in “È nata una stella” e “Cabaret Maxime”), era figlio di Drena De Niro, 51 anni, a sua volta figlia della prima moglie dell’attore premio Oscar per Il Padrino – Parte II e Toro Scatenato, Diahnne Abbott.

«Mio bellissimo dolce angelo – ha scritto Drena – Ti ho amato oltre ogni modo dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò di puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che l’amore ti avesse salvato».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata