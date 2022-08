Loredana Bertè all’attacco. Nel mirino della cantante c’è Giorgia Meloni e più precisamente la fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia.

“Signora Meloni – afferma in un video sui suoi profili social –, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili”.

“Lei la rimuove, ha capito?”, incalza Bertè. “Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quel che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi”.

La chiusura del video è ancora più tranchant: “Lei si deve vergognare, signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha niente, come la maggior parte dei politici italiani”.

(Unioneonline/L)

