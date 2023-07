Considerato a mani base fra le personalità di maggior spicco del cinema contemporaneo, l’attore svedese Stellan Skarsgård - che ricordiamo in molti dei capolavori di Lars Von Trier ma anche per aver collaborato con cineasti del calibro di Steven Spielberg, Gus Van Sant e per aver preso parte all’ormai prossimo “Dune: Part 2” di Denis Villeneuve - riceverà il Leopard Club Award alla 76 edizione del Locarno Film Festival, nel vivo degli appuntamenti previsti dal 2 al 12 agosto.

Il premio prende il nome dall’associazione ufficiale che fin dagli esordi cura e sostiene le edizioni dell’evento. La serata che darà il via alla premiazione è programmata per venerdì 4 agosto in Piazza Grande, giovedì 3 è attesa invece la proiezione di “Good evening, Mr. Wallenberg” - film del 1990 di Kjell Grede - e il giorno 5 sarà possibile intrattenersi in una conversazione con il forum di @Spazio Cinema e il pubblico coinvolto per l’occasione.

Insieme al figlio Gustaf - che quanto il padre ha saputo dimostrasi un brillante attore, ricordato soprattutto in serie televisive come “Vikings”, “Westworld” e a breve anche nell’ultima pellicola di Christopher Nolan “Oppenheimer” - Stellan sfrutterà l’occasione del festival per presentare il film “What Remains”, in cui i due giocano il ruolo di protagonisti, diretto da Ran Huang e co-sceneggiato da Megan Everett-Skarsgård.

Tra le opere di maggior successo che consacrano la star nell’Olimpo del grande schermo ricordiamo principalmente le sue apparizioni nel cinema europeo, come in “Le onde del destino” del già citato Lars Von Trier, vincitore del premio della giuria a Cannes, e nei blockbuster americani in saghe come “Pirati dei Caraibi” ma anche nei cinecomic Marvel come “Thor” e “Avengers”.

Le sue doti di fine e consolidato professionista abbiamo potuto apprezzarle anche in televisione: dopo aver vinto nel 2019 il Golden Globe come miglior attore non protagonista per la miniserie HBO “Chernobyl” ha saputo distinguersi anche nella prima stagione di “Andor”, la serie ispirata all’universo di Guerre Stellari che lo vedrà impegnato nel medesimo ruolo anche coll suo seguito, attualmente in fase di lavorazione.

Nel merito di questa importante celebrazione, il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro ha affermato: “Stellan Skarsgård appartiene alla tradizione degli attori europei che si sono distinti a cavallo fra il cinema d'autore e Hollywood. Dotato di un potentissimo carisma scenico, ha saputo rendere indimenticabile ogni ruolo nel quale è apparso. Capace di reinventare la sua figura a seconda delle esigenze del regista e del copione, ha saputo iniettare la sua personalità in film estremamente diversi fra di loro. Figura centrale del cinema degli ultimi decenni, il Locarno Film Festival è orgoglioso di conferire il Leopard Club Award a un attore del valore assoluto e dalla filmografia importantissima come Stellan Skarsgård."

Per chi fosse interessato a prender parte all’iniziativa è possibile accedere direttamente sul sito ufficiale a tutte le informazioni relative al programma e alle ultime novità; un’occasione insomma che per ciascun cultore del cinema d’autore vale la pena non lasciarsi scappare.

Giovanni Scanu

