Sangue sul set di "Law and Order".

Alle prime luci dell'alba un componente della troupe è stato ucciso a bruciapelo in una tranquilla stradina nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn: di lì a poco sarebbero dovute cominciare le riprese di "Organized Crime", una delle tre serie della pluriennale franchise ispirata a episodi reali di criminalità a New York.

Johnny Pizarro, 31 anni, portoricano, è stato ucciso mentre difendeva il divieto di parcheggio che la produzione aveva concordato con il comune in vista della giornata di lavoro che stava per cominciare. Nessuno doveva parcheggiare nella strada dove sarebbero avvenute le riprese.

Il killer, un automobilista, ha aperto la portiera e sparato tre colpi al collo e al volto del giovane. Pizarro è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale.

"Faremo luce e porteremo il colpevole davanti alla giustizia", ha detto un portavoce del sindaco Eric Adams. Intanto, nelle ore successive all'omicidio, le riprese di Law and Order sono ricominciate in una strada limitrofa. "Uno dei nostri dipendenti è stato vittima di un atto criminale ed è morto", hanno scritto la Nbc e Universal Studios in un comunicato congiunto.

