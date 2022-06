Borse, scarpe, vestiti firmati e di un certo valore non solo economico sono stati portati via dai ladri che si sono intrufolati nella villa di Alba Parietti a Milano. In un lungo post sui social, la presentatrice sottolinea che non è nemmeno la prima volta ma spiega perché non ha presentato denuncia.

“Ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo, sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti”, scrive.

Alle critiche risponde spiegando di avere 10 telecamere e di avere totale fiducia nel personale di servizio: “Pago molto bene le persone e le rispetto e loro mi ricambiano con grande professionalità, perché il lavoro non è mai umiliante se fatto con serietà e pagato doverosamente. Prendetevela con quelli che pagano tre euro l’ora i braccianti, non con me che metto in regola con 14 mensilità i miei dipendenti e li pago come meritano. Poi magari, se avete tempo tra una cattiveria e l’altra, fatevi una vita. Grazie ogni giorno a quelli che mi amano e mi seguono sapendo che tutto ciò che ho me lo sono meritato compreso il mio amore ritrovato”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata