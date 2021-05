Alza il sipario sulle note di Chopin e Debussy il Teatro Andrea Parodi di Porto Torres, che riapre al pubblico domenica 23 maggio alle 11.30 dopo sette mesi di restrizioni che hanno costretto la sala a restare vuota. Una manifestazione simbolo e di buon auspicio per il mondo della cultura, “Les Saisons” è uno spettacolo di musica e danza con l’esibizione al pianoforte del maestro Alessandro Virdis che accompagna le coreografie di Fabiana Sechi e Clelia Bazzoni per Bsl Studiodanza. Un concerto che inaugura il palco del teatro comunale con un programma internazionale, brani di autori francesi come Debussy e celebri compositori polacchi come Chopin. Tutto secondo le norme anti-Covid, con la capienza massima consentita di 300 spettatori e con posti a sedere preassegnati con obbligo di prenotazione.

Nei prossimi giorni verranno trasmessi in streaming alcuni concerti registrati quando ancora non si conoscevano gli scenari futuri. Lo spettacolo augurale e i concerti rientrano nel cartellone “Musicando per la città” organizzato dall’associazione Musicando Insieme, con direttore artistico Donatella Parodi, che dice: “Siamo felici di ripartire in presenza dopo un anno di difficoltà, l’esecuzione dal vivo trasmette una energia unica ed offre ad artisti e spettatori un’ emozione diversa che va condivisa con il pubblico”.

Il programma proseguirà il 18 giugno con "La classe de danse", per la coreografia di Ilaria Frau dell'Asd Dietro le quinte danza. “È con grande emozione che saluto il ritorno della musica e della danza al teatro Parodi – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Maria Bastiana Cocco -. È un segnale incoraggiante di cui la comunità turritana aveva un grande bisogno. Nonostante le difficoltà, le compagnie sono state capaci di farsi trovare pronte per le riaperture ed ora godiamoci questi spettacoli con la speranza che il palcoscenico non venga più chiuso”. Una prima manifestazione di un programma ricco di eventi organizzato dall’Ats Olympia, il raggruppamento di otto associazioni di Porto Torres che si è aggiudicato la gestione della struttura.

