Il sipario sulla 20esima edizione de La valigia dell’attore si alza oggi, alle 21.15, a La Fortezza I Colmi di La Maddalena: protagonista Emanuele Salce e lo spettacolo “Mumble-Mumble”, che lo vede autore e interprete del racconto sulla sua condizione di orfano di due padri artistici, quello naturale, Luciano Salce, e quello acquisito, Vittorio Gassman.

Domani sera Ficarra e Picone ritireranno il Premio Volonté 2023, che quest’anno raddoppia: sabato il riconoscimento intitolato al grande attore, al quale il festival cinematografico si ispira, verrà infatti consegnato a Filippo Timi.

Filippo Timi (foto concessa)

Due anche gli omaggi: alla memoria di Citto Maselli e Gian Maria Volonté con il film “Il sospetto”, che segna il loro incontro, in proiezione la notte del 28 luglio, e il tributo a Marina Cicogna, produttrice premio Oscar per “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” con Volonté; in programma il 29 luglio mattina, agli ex Magazzini Ilva, il documentario “Marina Cicogna. La vita e tutto il resto” di Andrea Bettinetti.

Per quanto riguarda gli altri film, domani sera, dopo la consegna del Premio Volonté a Ficarra e Picone, sarà proiettata la pellicola di cui i due comici siciliani sono protagonisti, “La stranezza”, mentre sabato, dopo il Premio Volonté a Filippo Timi, sarà la volta di un altro film di grande successo come “Le otto montagne”, nel quale l’attore perugino recita accanto a Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Completa il quadro il ValigiaLab: da lunedì 31 luglio, e fino al 6 agosto, a Caprera Donatella Finocchiaro dirigerà il laboratorio di alta formazione sulle tecniche di recitazione. Un gradito ritorno sull’Isola quello dell’attrice catanese, Premio Volonté nel 2021, oltreché coprotagonista del film con Ficarra e Picone (e Tony Servillo) “La stranezza”.

