Valeria Marini si aggiudica il selfie con la star più attesa e “ricercata” della Festa del Cinema di Roma, in corso in questi giorni nella Capitale.

E’ Johnny Depp: l’attore americano, 58 anni, domenica all’Auditorium Parco della Musica di Roma è stato letteralmente “assaltato” da centinaia di fan a caccia di fotografie. La showgirl di origini sarde da un milione di follower ce l’ha fatta: “Stellare, the talent”, ha scritto a corredo dello scatto. Tra i commenti quelli di Pamela Prati e di Sandra Milo: “Che incontro!”.

L’ex Pirata dei Caraibi è in Italia anche per parlare della serie web animata per i più piccoli “Puffins” (nella quale dà la voce a uno dei protagonisti, Johnny Puff): il "mio approccio alla recitazione non è mai realmente cambiato - ha detto in un’intervista -. Le scelte più importanti che ho fatto vengono dai ruoli che ho rifiutato, quelli che mi consigliano gli agenti, in cui ero uno con la pistola o andavo a letto con la ragazza del film". Poi "è arrivato Jack Sparrow ed è stato importante per me infiltrarmi nel campo nemico, la Disney - sottolinea ironico - dove comunque ci sono molte persone brillanti. Mi sono imposto a Hollywood per 20 anni con questi film grazie a voi".

Oggi si dice "grato di essere lontano dalla macchina (hollywoodiana) che sputa battute, formule strutturate, stereotipi. Fare film per me adesso non riguarda lavorare con il grande regista o il grande attore" ma "voglio aiutare persone che facciano partire le storie da elementi semplici. Sono più interessato ad aiutare magari un autore sedicenne a esprimersi, a trovare la propria voce, anche girando un film con un telefonino".

