"Mio caro Jetty, mi manchi molto più di quanto possano esprimerlo le parole. Penso a te ogni giorno. Buon compleanno. Con amore, papà”.

E’ il commovente messaggio di auguri che John Travolta ha scritto per il figlio Jett, nato esattamente trent’anni fa e purtroppo deceduto in un drammatico incidente mentre era in vacanza con la famiglia alle Bahamas, nel 2009.

Il ragazzo, autistico, all’epoca neanche 17enne, ebbe uno degli attacchi epilettici di cui soffriva. Cadde e battè la testa contro il bordo di una vasca da bagno. L’impatto fu fatale.

Un lutto orribile per Travolta e sua moglie, l’attrice Kelly Preston, a sua volta scomparsa nel 2020 – dopo 29 anni di matrimonio - per un cancro al seno, lasciando l’attore e gli altri due figli, Ella di 22 anni e Benjamin di 11.

La star di Grease e Pulp Fiction, nel 1977, aveva avuto un altro dolore: la morte della compagna di allora, l’attrice Diana Hyland, anche lei per un tumore al seno. Lui aveva 22 anni, lei 40.

