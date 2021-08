Il posto più bello della Sardegna? Per Jerry Calà non ci sono dubbi: in lizza c’è sicuramente Cala Spalmatore, a La Maddalena.

L’istrionico attore ha voluto rivelare quella che per lui è una delle “best place” dell’Isola, postando una foto che lo ritrae proprio a Spalmatore, intento a godersi il relax agostano.

Un break all’insegna di sole e mare, tra una tappa del suo tour estivo, che lo sta tenendo impegnato in tutta Italia, dall’Arena di Verona ai lidi ferraresi, passando per Forte dei Marmi, cui Jerry è da sempre affezionato, sin dai tempi di “Sapore di Mare”, film cult degli anni Ottanta dedicato proprio all’estate.

Nell’attesa di tornare sul palco, Jerry, 70 anni compiuti a giugno, ha però scelto di fare una capatina, nell’Isola, altro suo grande amore.

