L’ultimo capitolo di una delle saghe cinematografiche più longeve ed ispirate di tutti i tempi, ovvero quella dell’impavido archeologo conosciuto col nome di Indiana Jones, sta dimostrando un evidente interessa di pubblico nelle sale italiane con numeri che senza remore potremmo definire soddisfacenti.

Tale quinto episodio, che vede per la prima volta alla regia James Mangold e il suo storico director Steven Spielberg coinvolto stavolta nella lista dei produttori esecutivi, mantiene granitica la prima posizione al Box Office nel nostro paese per il secondo weekend di fila.

Con un’affluenza di circa 127.674 spettatori e un ulteriore incasso di 984.000 euro, il ritorno del grande Harrison Ford nuovamente coinvolto nell’iconico marchio dimostra l’apprezzamento del pubblico festeggiando ad oggi un incasso complessivo di circa 4 milioni di euro.

Stabile in seconda posizione troviamo invece il recente film d’animazione Disney/Pixar “Elemental”, che con ulteriori 507.000 euro d’incassi supera in tre settimane la soglia dei 4,3 milioni di euro.

Diversamente da quanto avvenuto negli Usa con un caloroso consenso di pubblico, il debutto in Italia di “Insidious: la porta rossa” si è dimostrato non all’altezza delle aspettative e per quanto il genere degli horror sia generalmente ben visto e apprezzato anche dalle nostre parti gli incassi del titolo si attestano per ora intorno ai 606.000 euro, con 474.000 di essi raccolti nel solo weekend. Diretto dal regista Patrick Wilson e ambientato un decennio dopo l’epilogo del secondo episodio, il film vede ancora una volta coinvolti i membri della famiglia Lambert alle prese con vecchie e nuove mostruosità, fra cui il demone Lipstick Face che già ha saputo terrorizzarci nei capitoli precedenti.

Pare invece destinato ad un autentico flop il film in computer grafica della Dreamworks “Ruby Gillman: la ragazza con i tentacoli”, rassegnatosi a un debutto non proprio entusiasmante con soli 412.000 euro in 338 sale. La pellicola racconta le peripezie dell’adolescente Ruby, che dopo aver scoperto di essere discendente diretta della Regine Guerriere Kraken salirà al trono dopo sua nonna come Regina Guerriera dei Sette Mari.

Ancora più in basso troviamo il thriller con protagonista Ben Affleck e diretto da Robert Rodriguez “Hypnotic”, che al suo debutto porta a casa appena 108.000 euro anche considerando però - va tenuto ovviamente in conto - la sua distribuzione in appena 45 sale. La storia ruota attorno al detective Danny Rourke coinvolto nella disperata ricerca della figlia scomparsa. Mentre indaga su una serie di rapine in banca finirà con l’imbattersi in situazioni ai confini della realtà; grazie all’aiuto della sensitiva Diana Cruz giungerà fino alla caccia di un pericoloso criminale che parrebbe direttamente coinvolto nel sequestro della giovane figlia. Ma le intricate indagini che li vedrà coinvolti metterà in discussione perfino le teorie più logiche ed oggettive, in un tortuoso labirinto ove tutto finirà per poter esser messo in discussione.

