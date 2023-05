Dopo il grande successo del concerto di Nick The Nightfly, il format del Blue Note di Milano, uno dei jazz club più importanti a livello internazionale, torna a Cagliari per il secondo appuntamento del cartellone cagliaritano in compagnia del pianista virtuoso, icona del rock and roll made in Italy, Matthew Lee.

L’importante evento è in programma domani, domenica 7 maggio, alle 20 nell’ambito della rassegna musicale organizzata dal Teatro Doglio, il nuovo spazio creato nel cuore di Cagliari ed aperto dopo la fine della pandemia grazie all’intuizione di Lorenzo Giannuzzi, patron del Forte Village e da oltre 20 anni anima del turismo mondiale nel sud Sardegna.

Dalla collaborazione fra Teatro Doglio e il celebre locale meneghino, è nato il progetto Blue Notes in Cagliari che ha già toccato il capoluogo lo scorso mese di marzo con lo spettacolo della voce storica di Montecarlo Night, il programma radiofonico di successo dedicato alla musica internazionale: un connubio che promette di proseguire nella strada maestra dei grandi artisti del jazz italiano e internazionale.

Il Blue Note di Milano è infatti parte del network Blue Note, uno dei jazz club più famosi al mondo, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e Nagoya in Giappone, Pechino in Cina, ed ai Blue Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro e Napa in California.

Il palco di Via Logudoro sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee che, oltre a pianista superlativo, è compositore, cantante e carismatico performer.

Il talentuoso crooner pesarese ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock and roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce.

Con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, il prodigioso mago della tastiera non smette di infiammare le platee di tutto il mondo e saprà incantare ancora una volta anche il pubblico sardo.

Per l’occasione tornerà a Cagliari anche Nick The Nightfly che presenterà la serata e potrebbe regalare anche qualche duetto a sorpresa con il vulcanico artista marchigiano.

L.P.

