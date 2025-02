Domenica 9 febbraio alle ore 18 arriva al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres il Teatro per Famiglie con lo spettacolo della compagnia toscana Teatrino dei Fondi “Il lupo e i sette capretti”.

Lo spettacolo, dedicato a tutti a partire dai tre anni, è tratto dalla favola dei fratelli Grimm e insegna che è sempre meglio non fidarsi delle apparenze e che al contrario ci si può affidare alle cure di chi ci vuole bene.

In scena una coppia di due buffe esploratrici si ritrovano nel bosco a caccia di ombre e tra una ricerca e l’altra prende vita la storia del Lupo e i sette capretti. Una mamma capra ha sette capretti. Un giorno si allontana e raccomanda ai figli di non aprire a nessuno. Il lupo cerca vari escamotage e genera varie situazioni comiche per mettersi nei panni della mamma capra e rendersi il più credibile agli occhi dei piccoli capretti.

La fiaba dei fratelli Grimm è raccontata attraverso il teatro delle ombre per avvicinare i più piccoli alla magia del teatro. Uno spettacolo che coniuga momenti divertenti ed emozionanti e affronta le tematiche della paura e dell’inganno, ma anche dell’astuzia e della separazione. Bisogna far tesoro di una brutta avventura per ritrovare la serenità.

© Riproduzione riservata