Dopo mesi di indiscrezioni e sporadiche notizie ufficiali, abbiamo finalmente potuto assistere al primo trailer de “Il Gladiatore 2”, sequel del kolossal di Ridley Scott uscito nel 2000 con protagonista l’indimenticabile Russel Crowe nei panni del guerriero romano Massimo Decimo Meridio. Ambientato circa vent’anni dopo gli eventi del primo film, il ritorno alla regia di Scott vede la stella nascente Paul Mescal assumere il ruolo di attore principale nei panni di Lucio Vero, nipote dell’imperatore Commodo scomparso dalla capitale dell’impero per oltre quindici anni.

Oltre ai ritorno di alcuni storici interpreti come Connie Nielsen e Derek Jacobi, sempre nei rispettivi panni di Augusta Lucilla e del senatore Gracco, l’ambizioso seguito conta tra le sue fila la comparsa di nuove promesse dello spettacolo, come Joseph Quinn e Fred Hechinger. Tra i veterani del set troveremo invece la star di “The Mandalorian” Pedro Pascal e Denzel Washington, dopo il successo della sua ultima apparizione in “The Equalizer 3 - Senza tregua”. Stando a quanto mostrato nel trailer, Lucio si destreggerà nelle arene dei gladiatori in nome di colui che, da schiavo, è stato capace anni prima di ribellarsi a un imperatore. Mosso da una rabbia ed una determinazione senza limiti, il combattente viene preso sotto la guida del mercante e trafficante d’armi Macrinus di Washington, che intende col suo aiuto realizzare le proprie aspirazioni di potere.

Oltre a mostrare scontri all’arma bianca ancor più spettacolari di quelli aprezzati nel film originale, il trailer da prova degli incredibili passi compiuti sul fronte tecnico e visivo, sia per la cura degli elementi scenografici che per l’utilizzo degli effetti speciali. Tuttavia, non sono mancate le critiche negative, specie per la scelta di inserire un brano hip hop nella colonna sonora del video, che secondo alcuni spezzerebbe l’incantesimo andando a cozzare con la ricostruzione dell’epoca. Discussioni a parte, sembra che l’attenzione del pubblico per il reveal sia stata quanto mai entusiasmante: nelle prime 24 ore di visualizzazioni online il trailer ha superato perfino gli incredibili numeri del precedente “Top Gun: Maverick”, con ben 128 milioni di accessi sui social di tutto il mondo che stabiliscono un netto distacco rispetto ai 75 milioni registrati dal film con protagonista Tom Cruise. Col numero di views salito a oltre 180 milioni, Warner è pronta a scommettere il tutto per tutto sul successo al botteghino di questa superproduzione, tanto da aver deciso di spostare il debutto del musical “Wicked” - altro probabile mostro d’incassi della stagione invernale - alla settimana d’uscita de “Il Gladiatore 2”.

Con una simile coincidenza, s’è già parlato di un possibile ritorno del fenomeno meglio noto come “Barbenheimer”, e l’attore Paul Mescal non ha perso occasione in questo senso per dire la propria. Interpellato da Entertainement Tonight, ha dichiarato: “Wickdiator non suona bene, vero? Penso che la mia preferenza andrebbe probabilmente a Glicked se avesse un effetto simile a quello che ha avuto per Barbie e Oppenheimer. Sarebbe fantastico perché penso che questi due film non potrebbero essere più opposti, con Barbie e Oppenheimer ha funzionato. Quindi, incrociamo le dita e auguriamoci che le persone vengano a vedere entrambi i film nel fine settimana di apertura”. Su ciò che riguarda invece i rimandi al primo film, Mescal premia le scelte compiute nel sequel: “Credo che la cosa che mi emoziona maggiormente sia l'omaggio al primo film unito alla nuova direzione intrapresa dal sequel. Penso che ci sia equilibrio tra azione e dimensione politica”.

© Riproduzione riservata