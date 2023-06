Per chi non avesse possibilità di recarsi direttamente sui palchi del tour mondiale dei Metallica - la band americana che a partire dagli anni 80 insieme ai Megadeth, Slayer e Anthrax ha definito i punti fondamentali del genere trash metal, diventando una delle formazioni musicali più iconiche di tutti i tempi - in diretta dall'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, verranno trasmesse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo due tappe dell'M72 WORLD TOUR, programmate per sabato 19 e lunedì 21 agosto.

Per entrambe le proiezioni saranno previste due scalette differenti, con un totale di oltre trenta brani fra i più noti e di successo che ripercorreranno, dagli esordi fino a giorni nostri, gli oltre quarant’anni di storia del gruppo. L’elenco delle sale sarà disponibile a breve sul sito nexodigital.it, con apertura prevendite programmata a partire dal 1° giugno.

Con un evento globale senza precedenti, il “Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX - A Two Night Event” vedrà l’instancabile quartetto destreggiarsi dai classici di “Kill em all” del 1983 fino al recentissimo “72 Seasons”, uscito proprio nel 2023.

Caratteristica peculiare dello show sarà il suo design totalmente audace ed innovativo, collocando al centro del palco il classico Snake Pit dei Metallica - da cui i presenti potranno assistere a pochi passi dalla band, utilizzato per la prima volta durante il Black Album Tour nel 1992 poi ripreso nel 2012 per il tour del ventennale proprio del “Black Album” - e garantendo una visione completa a 360 gradi della performance, indipendentemente da quale sia il posto a sedere prenotato per l’occasione.

Per favorire invece la visione ai fan che hanno provveduto all’acquisto dei biglietti in sala, il grande schermo godrà di riprese all’avanguardia grazie a un modernissimo sistema multicamera che trasmetterà la sensazione di trovarsi al centro della serata. Per tutte le ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento su metallica.film. La distribuzione in esclusiva nei cinema italiani è a cura di Nexo Digital in collaborazione col media partner Virgin Radio.

Ricordiamo a questo proposito - con una modalità molto simile a quella attesa per agosto - che il 13 aprile si è svolto in tutto il mondo il listening party di “72 Seasons”, portando in una sola notte la trasmissione dell’intero album, con circa 77 minuti di composizioni inedite. Con le sue dodici tracce totali, ciascuna canzone ha visto in contemporanea la proiezione di un video e un commento specifico a cura della band.

Un autentico atto di riconoscenza verso il proprio pubblico di ascoltatori, si spera quindi che l’evento estivo possa ricevere un altrettanto caloroso consenso.

