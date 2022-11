Nuovo successo internazionale per i Maneskin. La band ha trionfato agli American Music Awards di Los Angeles.

Il riconoscimento per il brano Beggin, cover di Frankie Valli e The Four Seasons, giudicato “miglior canzone rock”.

Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno abbandonato in parte il nude look e sono saliti sul palco in giacca e cravatta e, a sorpresa, con i reggicalze al posto dei pantaloni.

Ora per i fan del gruppo è grande attesa per il nuovo album “Rush”, in arrivo per metà gennaio.

