Tra i protagonisti annunciati di Time in jazz ci sono anche i Farafina. Un gradito ritorno a distanza di 27 anni quello del gruppo originario del Burkina-Faso, che si esibirà sul palco centrale di Berchidda il 14 agosto.

In attesa del cartellone definitivo della 36ª edizione del festival di musica jazz ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma dall’8 al 16 agosto, l’organizzazione svela il nome di un altro artista dopo quelli già presentati nelle scorse settimane, tappe di avvicinamento verso l’ufficializzazione del programma completo il 21 aprile a Berchidda.

Certo, rispetto al 1996 diverse cose sono cambiate in casa Farafina, a cominciare dai componenti del gruppo, ma la filosofia musicale, a base di djembe, tama, chékere, sonagli e balafon, e di canti che intrecciano storie e melodie che traggono ispirazione dal ricco repertorio Mandinka, resta invariata. Fondati nel 1978 dal maestro di balafon Mahama Konaté, i Farafina hanno conquistato una notorietà mondiale negli anni ’80 e ’90, e collaborato con “big” della musica del calibro dei Rolling Stones, per non parlare delle frequentazioni prestigiose, dal Montreux Jazz Festival al famoso concerto per i 70 anni di Nelson Mandela, l'11 giugno 1988 allo stadio di Wembley di Londra.

Un percorso che ha portato i Farafina a diventare un'icona di un genere musicale allora nuovo, la “world music”.

