Al recente Comic-Con di San Diego, svoltosi tra il 25 e il 28 luglio, si è fatto il pieno di novità sul mondo del cinecomics, e a monopolizzare l’attenzione sono stati ancora una volta i progetti Marvel Studios. Sempre al comando del presidente Kevin Feige, gli studios californiani sembrano determinati più che mai a voler riconquistare la fiducia dei fan: a dimostrarlo sono stati l’annuncio di “Avengers: Doomsday” atteso per il 2026, che vedrà il sorprendete ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino, ma anche le ultime rivelazioni su “Captain America: Brave New World” e ovviamente sull’attesissimo reboot de “I Fantastici 4”.

Pronto a debuttare nelle sale il prossimo 25 luglio, il ritorno dei quattro supereroi in calzamaglia azzurra s’intitolerà ufficialmente “The Fantastic Four: First Steps”, stando a quanto annunciato nel panel tenutosi alla Hall H del festival. Il reveal è avvenuto poco dopo la trasmissione di un primo teaser e la presentazione sul palco dei quattro componenti principali del cast: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

A sorpresa, il quartetto ha fatto la sua comparsa dopo aver annunciato in precedenza che non avrebbe potuto presenziare all’evento per colpa degli impegni che li attendono nel Regno Unito. Stando a quanto comunicato, i Fantastici 4 apriranno la cosiddetta “fase sei” dell’MCU, dopo aver chiuso la fase cinque con “Captain America: Brave New World” e “Thunderbolts”, attesi rispettivamente per il 14 febbraio 2025 e il 5 maggio 2025. È stato confermato inoltre che i quattro supereroi compariranno anche nei prossimi “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”. Il teaser ha anche reso possibile ammirare per la prima volta le forme imponenti di Galactus, il supercattivo che li metterà a dura prova.

Fra le tante curiosità hanno suscitato particolare interesse le dichiarazioni degli attori, come il senso di una “nuova famiglia” respirato sul set da Pedro Pascal e il processo di elaborazione che Ebon Moss-Bachrach sta ancora affrontando con indosso il costume ingombrante de “La Cosa”. Intervenendo al fianco degli interpreti, Kevin Feige si è scusato per la breve durata del panel, specificando che il gruppo: «Deve letteralmente volare indietro (in Inghilterra), ma hanno la loro fantastica auto che, si spera, li riporterà rapidamente nel Regno Unito». A queste parole è seguita l’entrata in scena della Fantasticar, una futuristica auto blu che ha intrattenuto gli spettatori fluttuando sul palco.

Sull’entusiasmo che ricopre la realizzazione del titolo, Feige ha espresso le seguenti considerazioni: «Sono estremamente entusiasta perché quei personaggi sono pilastri leggendari dell'Universo Marvel che non abbiamo mai avuto modo di esplorare in modo significativo, a parte in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e alcuni divertenti indizi precedenti».

Per chi intanto se lo fosse perso, è stato confermato lo scorso maggio l’inserimento nel cast di Paul Walter Hauser, l’attore e comico americano vincitore di un Golden Globe per la miniserie televisiva “Black Bird”. La notizia è emersa a seguito di una recente intervista, che tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sul suo ruolo. A questo proposito, Hauser ha dichiarato: «Non posso dire nulla sul personaggio che interpreterò, ma so che fa parte del lessico e della mitologia delle storie dei Fantastici Quattro. Quindi apprezzo molto il fatto che la Marvel mi abbia dato questa opportunità affidandomi un ruolo che in qualche modo mi permetterà di far parte di quella famiglia. Sono davvero entusiasta di partecipare».

Che possa trattarsi del famigerato Uomo Talpa o del robot H.E.R.B.I.E. come sospettato da alcuni fan? Solo il tempo potrà dircelo.

