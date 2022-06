Dopo dieci anni di assenza il rapper americano 50 Cent torna in Italia. Per la precisione in Sardegna, per quella che è la sua unica data nella Penisola.

Il 15 agosto 50 Cent è pronto ad infiammare il pubblico nel piazzale Rocce Rosse, ad Arbatax. Nella stessa serata è atteso anche Gué, i live fanno parte dell’Arbatax Music Festival, alla sua prima edizione.

GLI EVENTI

Si comincia il 12 agosto con i dj Afrojack e Lost Fequencies, nella stessa serata c’è anche Elettra Lamborghini.

L’indomani il palco è tutto per Ghali, da anni ai vertici delle classifiche nazionali, e per Achille Lauro.

Il 14 è il Deejay Time, spettacolo firmato da Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso e J-Ax.

A Ferragosto la gran chiusura con 50 Cent e Gué Pequeno. Il tutto nel suggestivo scenario delle Rocce Rosse di Arbatax.

