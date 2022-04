“Vent’anni senza Alex. Figlio, fratello, amico, compagno e Artista irripetibile. Il tempo non cancella niente”.

È il toccante messaggio postato nelle storie di Instagram da Giorgia, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Alex Baroni, l’artista milanese rimasto vittima a soli 35 anni di un tragico incidente stradale a Roma, il 12 aprile 2002.

Un omaggio a una delle voci più belle del panorama musicale italiano, con cui la cantante ha collaborato e cui è stata anche legata dal punto di vista sentimentale.

Per accompagnare il post, Giorgia ha scelto una delle canzoni più belle di Alex Baroni, “Scrivi qualcosa per me”, dalle parole molto significative: “Scrivi qualcosa per me. Scrivi una frase per me. Quando saremo soli poi. Io la canterò, vedrai...”.

GUARDA LE IMMAGINI:

#AccaddeOggi: 13 aprile 2002, addio ad Alex Baroni Vent'anni fa il cantante moriva dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente a Roma Aveva 35 anni Si era fatto conoscere con il brano "Cambiare" a Sanremo 1997 Poi la consacrazione, con l'album "Quello che voglio" Ha collaborato anche con Giorgia, con cui è stato legato sentimentalmente In carriera ha lavorato anche alla colonna sonora del film Disney "Hercules" Tra i suoi brani più noti "Onde" e Dimmi che ci sei" La notizia su L'Unione Sarda I funerali si tennero a Milano, sua città natale

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata