Francesca Michielin presenta il suo nuovo album “Cani sciolti”, un disco «sincero al 100%» in uscita il 24 febbraio. E si prepara a un tour nei teatri che farà tappa il 4 marzo anche a Cagliari (teatro Doglio).

«È la prima volta che scrivo interamente un disco, e ne curo anche l'arrangiamento e la produzione - spiega la cantante - ho potuto metterci tutta me stessa».

"Occhi grandi grandi” è il branco che apre l’album, seguito da tracce a sfondo sociale come “Padova può ucciderti più di Milano”, canzoni d'amore come “Quello che ancora non c'è” e ancora “Claudia”, brano scritto «da donna a donna» che tratta il tema dell'amore omosessuale e poi pezzi dal sound più pop come “Bonsoir”.

La copertina dell'album la ritrae struccata e spettinata, che piange lacrime che si trasformano in fiamme: «Questa sublimazione del dolore me la porto avanti da molto, fin dai tempi del brano Vulcano», racconta l'artista. «Oggi ho più consapevolezza, sono la sorella maggiore di me stessa, una sorella più incazzata. Nel nuovo album, rispetto ai precedenti, ci sono meno parole come 'scusa' e termini più forti».

Il booklet che accompagna il disco, scritto e disegnato da lei, è realizzato sotto forma di diario.

Ad anticipare il lancio dell'album, c'è il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, con "Bonsoir! - Michielin10 a teatro”. Il tour proseguirà in molte città italiane fra cui, appunto, Cagliari.

