Ha sempre fiutato i talenti del domani o intercettato i nomi nuovi della musica leggera italiana. Il Festival Abbabula 2021 inserisce nel suo cartellone Ariete, cantautrice di neppure 19 anni che ha già catalizzato le attenzioni dei giovani non solo su youtube. Il suo brano “L'ultima notte” è stato scritto per la serie Netflix “Summertime”. La cantautrice di Anzio sarà protagonista il 30 luglio in piazza Moretti nella rassegna organizzata dla cooperativa Le Ragazze Terribili.

Classe 2002, Arianna Del Giaccio, questo il nome vero, ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni e subito dopo ha aggiunto pure il pianoforte. Ha iniziato a comporre qualche anno fa e nel 2020 è uscito il suo EP d'esordio “Spazio” che ha colpito il pubblico.

Ariete scrive e canta di temi importanti; dalla difficoltà dell’essere donna, alle tematiche gender, fino all’essere espressione di un nuovo e scalpitante indie.

L'artista spiega: “L’ultima notte può sembrare un brano spensierato ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.

