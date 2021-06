Doppio riconoscimento per "Faula", il cortometraggio diretto dal regista Massimiliano Nocco e girato interamente a Perdaxius, al Festival dei Tulipani di seta nera.

L’opera - che racconta la storia di Massimino, figlio di un pastore sardo che per non andare a pascolare le pecore come il padre gli impone e poter giocare come gli altri bambini, decide di raccontare una bugia, ispirata a una vecchia leggenda – si è aggiudicata sia il Premio "Il Viaggio Enit", consegnato da Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo Enit, sia il premio "Miglior Attore Young", andato al protagonista Kevin Statzu.



"Ho girato questo cortometraggio in tre giorni e mezzo in Sardegna, dal 9 al 14 agosto, sotto un sole cocente - ha sottolineato il regista e sceneggiatore Massimiliano Nocco -. Una settimana prima di iniziare a girare, non avevo nemmeno un attore. Ci tengo a precisare che tutto il cast è composto da persone che non avevano mai recitato prima. Sono contento del risultato, e del Premio, che credo sia meritato".

Sul palco del Festival dei Tulipani di seta nera, presso il Cinema Giulio Cesare di Roma, anche l'ex sindaco di Perdaxius, Gianfranco Trullu: "Ho dedicato la mia vita al servizio della gente - ha detto Trullu - ho combattuto sempre per le fasce più deboli, questo mi tiene alto lo spirito di continuare a sostenere persone come Massimiliano".

© Riproduzione riservata