Il reboot cinematografico sulla prima famiglia di supereroi Marvel, meglio conosciuti come “I Fantastici Quattro”, suscita spasmodica attesa in tutti i fan dell’iconico marchio anche a fronte di un’accoglienza per gli ultimi progetti a dir poco altalenante. E sebbene ad oggi non vi siano ancora notizie ufficiali - anche considerando la data d’uscita piuttosto lontana - si fanno tuttavia insistenti alcuni rumor sugli attori in lizza per ricoprire i ruoli dei vigilanti dalle divise azzurre.

Stando infatti a un post riportato da CBM e fondato sul noto scooper Daniel Ritchman, la Marvel Comics avrebbe già assegnato il ruolo di Susan Storm, anche nota come La donna invisibile, a Vanessa Kirby, attrice che fra le tante sue partecipazioni ha preso parte a titoli come “Mission Impossible” e “The Crown”.

Al suo nome vanno tuttavia ad affiancarsi altre note compagne di set, anch’esse potenzialmente valide il ruolo. Star come Emily Blunt, Jodie Comer e Margot Robbie sono state al centro delle chiacchiere sul web per lungo tempo, e pertanto è ancora difficile vederci chiaro sulle reali scelte compiute dai casting.

Una nota ufficiale, rivolta al pubblico e alla stampa, c’è effettivamente stata di recente e tristemente riferisce di ancora scarsi sviluppi sulla scelta del ruoli nelle rispettive parti. La caccia ai giusti interpreti, insomma, è ancora in pieno corso. Per il personaggio di Reed Richards tra i favoriti si sono a lungo vociferati i nomi di Adam Driver e Penn Badgley, e se il primo pare che abbia dichiaratamente preso le distanze da un eventuale coinvolgimento sul secondo non si hanno ulteriori notizie in merito.

Sempre a quanto riportato da CBM, l’attore e rapper afroamericano Daveed Diggs sarebbe invece in pole position per il personaggio di Ben Grimm/La Cosa, mentre si fanno meno rumorose le chiacchiere su chi andrebbe a ricoprire il ruolo di Johnny Storm/La torcia umana, il cui più recente nome in gara sembrerebbe quello dell’attore già conosciuto nella serie televisiva “Stranger Things” Joseph Quinn.

Su ciò che sappiamo di certo, la regia è stata assegnata a Matt Shakman, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Josh Friedman, già apprezzato per i suoi “Avatar: La via dell’acqua” e per la serie televisiva “Snowpiecer”. L’uscita nelle sale è programmata per maggio 2025, in prossimità col debutto sempre sul grande schermo di “Avengers: The Kang Dinasty”.

Nel ricco calderone di indiscrezioni più o meno attendibili prende voce anche l’ipotesi di vedere Antonio Banderas vestire i panni del villain Galactus, e parrebbe addirittura che l’attore abbia confermato sui social le insistenti voci di corridoio, con la seguente dichiarazione risalente a maggio scorso:"Al momento mi trovo nel bel mezzo di un estenuante processo per ricreare la copia esatta della mia faccia per un film".

Con poco altro a disposizione, è lecito aspettarsi ulteriori novità all’edizione di questo mese del Comi-Con di San Diego. Restiamo in attesa di tutti gli ulteriori sviluppi.

© Riproduzione riservata