Un nuovo appuntamento con la stagione di teatro ragazzi "E-stiamo al parco", organizzata da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale a Casa Saddi in via Ettore Fieramosca 17 a Pirri. Domani, mercoledì 26 giugno, alle 17, andrà in scena “Signore e Signora", spettacolo di teatro per l’infanzia e videomapping, in collaborazione con ARTERITÀ Festival.

Lo spettacolo vede in scena Ilaria Nina Zedda e Daniela Pulisci, drammaturgia e regia Claudia Pupillo, consulenza alla regia e drammaturgia Ilaria Nina Zedda, disegno luci e direzione tecnica Marco Quonda, scene e costumi Claudia Spina, grafica e animazione Alessio Santoni, una produzione L’Aquilone di Viviana e Kyberteatro.

Una casetta, due personaggi, tutto sembra nascere e venir fuori dal disegno di un bambino. I caratteri, scolpiti e definiti nei loro confini ben precisi, fanno dei personaggi dai contorni netti, cesellati, senza sfumature: uno è il Signor Gentile, l'altro il Signor Maleducato, uno il Signor Sporco, l'altro il Signor Pulito, una dice Sì, l'altro dice No.

Le avventure di questi signori, sempre in equilibrio funambolico tra il mondo delle regole e il bisogno di libertà assoluta, raccontano l'universo irrazionale dei bambini attraverso incontri appassionatamente catastrofici.

Un vero e proprio braccio di ferro tra chi è più forte, più ingenuo o più testardo, un susseguirsi inesauribile di relazioni in conflitto in cui ognuno va per la sua strada.

Signore e Signora sono come quei bambini – o quegli adulti - che non vogliono, non possono, non riescono a fare diversamente da come fanno, e continuano a ripetere comportamenti e azioni senza mai potersi impedire di sottrarcisi.

Signore e Signora è un omaggio ai signori-bambini, un'occasione per evidenziare e riflettere su caratteristiche psicologiche nelle quali ci si possa rispecchiare, spunto di riflessione per grandi e piccoli.

