"È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia".

Con un post accompagnato da una foto che mostra un cielo azzurro con le nuvole Dodi Battaglia ha annunciato sui social la morte della moglie Paola Toeschi, attrice e scrittrice, che aveva 51 anni.

Era sposata con il chitarrista dei Pooh dal 2011 e dall'unione era nata una figlia: Sofia.

Toeschi si era ammalata di tumore nel 2010.

Qualche anno dopo aveva reso pubblica la sua storia in un romanzo autobiografico, "Più forte del male", in cui ha spiegato l'importanza della fede nell’affrontare la malattia.

"Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna", ha scritto su Instagram Roby Facchinetti in un messaggio che porta la firma dell'artista, della moglie Giovanna e dei suoi figli.

Commosso anche l'omaggio di un altro Pooh, Red Canzian su Facebook: "Ciao Paola, il nostro dolore è grande. Davvero grande. E preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio. Ti arrivi, Paola cara, il nostro abbraccio più sincero".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata