Dopo il primo, imponente adattamento cinematografico a cura di Denis Villeneuve conosciuto come “Dune: Parte 1” - che pur con numeri contenuti al botteghino è stato positivamente accolto dalla critica e dagli appassionati dell’opera originale di Frank Herbert, soprattutto per il suo alto impatto visivo - è attualmente in lavorazione il secondo capitolo in uscita il 3 novembre, sempre ambientato nel fantasioso mondo di Arrakis e con l’immancabile corpo di personaggi che dal romanzo fino alla sua trasposizione abbiamo imparato a conoscere.

Proprio su quest’ultimo aspetto, il regista avrebbe anticipato una svolta sorprendente sul personaggio di Lady Jessica: considerando infatti la sua presenza marginale nella seconda metà del romanzo Villeneuve vorrebbe accertarsi che possa avere un peso più rilevante nel sequel.

Ecco le sue specifiche affermazioni: «Lady Jessica scompare un po' nella seconda parte del libro e per questo motivo mi sono assicurato, mentre scrivevo la sceneggiatura, di fare l'opposto, di accertarmi che avesse un ruolo attivo e che tornasse al centro della storia. Non vedo l'ora che il mondo veda cosa ha realizzato Rebecca. Non ha paura di andare lontano. È una forza su cui posso contare».

E rispetto all’approccio di Rebecca Freguson, interprete del suddetto ruolo, il regista ha aggiunto: «Ama divertirsi. È importante per lei godersi il momento con leggerezza, fare battute e assicurarsi che tutti si sentano a loro agio. Vuole che tutti quanti si sentano sempre al sicuro».

Anche l’attrice s’è espressa di recente racontando la sua esperienza sul set: "Correre sulle dune di sabbia... sentirsi così piccoli su queste colline incredibili. Quanto siamo piccoli rispetto a Madre Natura? Lo adoro».

Con il giovane e carismatico Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, nel cast torneranno anche Zendaya nel ruolo di Chani, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck e Javier Bardem in quelli di Stilgar.

Tra le nuove apparizioni ci saranno invece Florence Pugh chiamata ad interpretare la principessa Irulan, Austin Butler per Feyd-Rautha Harkonnen e Christopher Walker per l’Imperatore Shaddam IV.

Dallo scorso maggio è uscito il primo trailer ufficiale, che oltre a mostrare i protagonisti introduce per la prima volta i personaggi di Florence Pugh e Austin Butler.

In questo nuovo capitolo, Paul e sua madre Lady Jessica si schiereranno con i Fremen per compiere vendetta contro chi ha distrutto la loro famiglia. Parrebbe confermata anche una presenza più massiccia del personaggio di Chani, considerando la sua presenza più limitata nel primo film. Vista la qualità della prima pellicola e l’enorme potenziale a disposizione per questo ambizioso sequel non rimane che attendere fiduciosi.

Giovanni Scanu

