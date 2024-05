Fisico possente da rugbista, che praticò a livello professionistico, sguardo intenso, l'attore cagliaritano Domenico "Mimmo" Palmara (Cagliari, 25 luglio 1928 – Roma, 10 giugno 2016) venne scelto dai registi per interpretare spesso il ruolo del villain. Spesso utilizzò lo pseudonimo di Dick Palmer. Peplum e western i generi più frequentati tra gli anni '50 e '70.

Tra i film da menzionare: La regina di Saba (con Gino Cervi), Guerra e pace, Attila, Le fatiche di Ercole, Ercole e la regina di Lidia, Gli ultimi giorni di Pompei, Il Colosso di Rodi per la regia di Sergio Leone, La Guerra di Troia di Giorgio Ferroni, I pirati della Malesia, Le tigri di Mompracem col regista concittadino Mario Sequi. E ancora, I due figli di Ringo con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Per mille dollari al giorno, Lo straniero di Luchino Visconti per il quale aveva già lavorato in Senso, Isabella duchessa dei diavoli, Quell’età maliziosa, Un poliziotto scomodo e Sicilian Connection.

Fu anche il doppiatore del Tarzan più noto, Johnny Weissmuller, e nel 1964 fondò una sua compagnia di doppiaggio, la SINC Cinematografica, dove lavorò anche un altro sardo, il nuorese Gigi Pirarba.

© Riproduzione riservata