“Elements”, “Genesis”, “Creation”: tre titoli evocativi, tre spettacoli di danza urbana, musica, performance e arte visiva che dal 13 al 20 dicembre arriveranno nelle strade e nelle piazze di Sassari. Il progetto “Natale Danza Urbana” è stato pensato su misura per la città dalla compagnia Senza Confini Di Pelle come evento “off” della 3ª edizione di Aria Performing Art Festival.

Si parte domani alle 18 in piazza Fiume, con “Elements”, una performance in cui la musica elettronica dei Mowman, ovvero Manuel Attanasio (voce ed elettronica) e Roberto Schirru (batteria ed elettronica), potenziata dall’estroso violino di Peppino Anfossi, si fonde con il video mapping distopico di I’M Let di Massimo Dasara, proiettato sulle facciate degli edifici circostanti, e con gli interventi di danza contemporanea del Balletto del Mediterraneo su coreografie di Alessandra Mura.

Si ispira al ciclo continuo della vita, all’alternarsi naturale di nascita e morte, la mostra multimediale di arte visiva “Genesis”, allestita da Senza Confini Di Pelle in collaborazione con Flora Market, ospitata dal 14 al 20 dicembre all’interno di un locale attualmente inutilizzato in via Enrico Costa n.42.

Chiude il trittico la performance di danza urbana itinerante e di danza aerea “Creation” venerdì 20 dicembre. Una processione di 12 performer che parte alle 18 dall'Emiciclo Garibaldi inviterà il pubblico a seguirla, per attraversare insieme le vie del centro, fino ad arrivare in piazza Santa Caterina.

